Зеленский заявил о необходимости подписать долгосрочный газовый договор с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в ходе вчерашнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным он обсудил подписание нового долгосрочного газового соглашения.

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год Подробнее

«Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», — подчеркнул президент Украины.

В конце этого года истекает срок действия контракта о транзите российского газа через территорию Украины. «Газпром» направил украинской компании «Нафтогаз» предложение о продлении уже действующего контракта или заключение нового сроком на один год. Условием станет взаимный отказ от претензий в судах и антимонопольных органах.

В ответ исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что подписание нового документа на один год вполне возможно, но его условия должны соответствовать европейским правилам. Для соблюдения этих норм он предложил провести новые трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии.

При этом отказываться от решения Стокгольмского арбитража, который присудил «Нафтогазу» три миллиарда долларов за счет «Газпрома» украинская компания не намерена. В частности, Витренко заявил, что если российская компания не готова рассчитаться деньгами, то вполне может оплатить долго поставками газа.