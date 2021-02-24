Зеленский заявил о начале вакцинации от коронавируса на Украине и пообещал привиться сам

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили о начале вакцинации от коронавируса. Сам президент высказался о своей готовности привиться в числе первых, сообщило ИА Nation News.

В Киев уже доставили первую партию доз вакцины от коронавируса из Индии. Вакцинация стартует 24 февраля. Первыми получат прививку медработники. Следующими вакцинируют военных. Владимир Зеленский отметил, что и сам намерен в ближайшее время привиться от коронавируса.

«Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий», — сообщили в администрации президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, когда привьется от коронавируса вакциной «Спутник V». По словам президента, он сделает это в конце лета или в начале осени.