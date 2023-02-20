Мир 20 февраля 2023, 18:19 Зеленский испугался союза России и Китая Президент Украины Зеленский захотел видеть Китай в своих союзниках РИА «Новости»

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Военное сотрудничество России и Китая может привести к началу третьей мировой войны. Об этом The Welt заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война. Я думаю, Китай это осознает», — заявил украинский лидер.

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При этом Зеленский выразил желание видеть Пекин в своих союзниках.

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Между тем официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить дезинформировать общество о военной помощи России.

При этом дипломат заявил, что Вашингтон не имеет права указывать и вмешиваться в российско-китайские отношения. По словам Вэньбиня, вместо этого США стоило бы заняться урегулированием украинского конфликта.

Однако власти США заинтересованы в эскалации конфликта. Американский лидер Джо Байден во время неожиданного визита на Украину заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, пока он нуждается в ней.