Мир 19 августа 2023, 17:25 Зеленский заявил о начале тренировок летчиков ВСУ на шведских JAS Gripen Зеленский: украинские летчики начали тренироваться на истребителях JAS Gripen Википедия

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Пилоты ВСУ приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Комментарий появился в Telegram-канале политика.

«[Gripen] — это гордость Швеции. <...>Тестовые испытания „Грипенов“ с участием украинцев — наших пилотов — уже начались», — добавил Зеленский, который прибыл в страну с рабочим визитом.

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По его словам, в настоящее время готовится передача нового пакета шведской военной помощи. В него включили боеприпасы для ПВО и боевые машины, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования.

О том, что украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на истребителях JAS Gripen, в мае заявлял глава Минобороны Пол Йонсон.

В июне власти Швеции объявили о выделении 12-го пакета помощи Украине на общую сумму почти 23 миллиона долларов (250 миллионов шведских крон), который должен был включать в том числе обучение пилотов ВСУ управлению JAS Gripen.