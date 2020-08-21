Зеленский заявил о коллапсе медицины на Украине из-за коронавируса
Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что в стране может сложиться патовая ситуация с медицинской системой из-за роста количества зараженных коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что государство никак не сможет повлиять на это.
«Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать», — приводит слова Зеленского сайт «Русская планета».
Он подчеркнул, что Украина никак не может переоснастить все больницы и сделать из них инфекционные, так же, как и не может построить новые.