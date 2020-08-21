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    21 августа 2020, 14:57

    Зеленский заявил о коллапсе медицины на Украине из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что в стране может сложиться патовая ситуация с медицинской системой из-за роста количества зараженных коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Он отметил, что государство никак не сможет повлиять на это.

    «Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать», — приводит слова Зеленского сайт «Русская планета».

    Он подчеркнул, что Украина никак не может переоснастить все больницы и сделать из них инфекционные, так же, как и не может построить новые.

    Новости SMI.FM