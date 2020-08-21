Зеленский заявил о коллапсе медицины на Украине из-за коронавируса

Он отметил, что государство никак не сможет повлиять на это.

«Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать», — приводит слова Зеленского сайт «Русская планета».

Он подчеркнул, что Украина никак не может переоснастить все больницы и сделать из них инфекционные, так же, как и не может построить новые.