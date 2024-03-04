04 марта 2024, 23:04
Зеленский заявил о кадровых перестановках в ВСУ
Зеленский предупредил о кадровых перестановках в ВСУ
В Вооруженных силах Украины ожидаются очередные кадровые изменения. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.
При этом глава государства не указал, о каких именно перестановках идет речь.
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По его словам, он согласовал и подписал ряд документов о новых назначениях.
«Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений», — подчеркнул он.
В понедельник поступила информация, что вместо Дмитрия Гереги на должность командующий силами поддержки ВСУ назначили Александра Яковца.
Ранее сообщалось, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона Стивена Брайена, Зеленский находится на грани отчаяния, и его могут эвакуировать из Киева во Львов из-за провалов на фронте. Россия, по словам эксперта, увеличила темп операций, войска освобождают значительные территории, поэтому неизвестно, как долго правительство Зеленского продержится в Киеве.
Владимир Зеленский
Пентагон
ВСУ
Киев
Украина
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