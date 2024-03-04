Мир 04 марта 2024, 23:04 Зеленский заявил о кадровых перестановках в ВСУ Зеленский предупредил о кадровых перестановках в ВСУ РИА «Новости»

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В Вооруженных силах Украины ожидаются очередные кадровые изменения. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.

При этом глава государства не указал, о каких именно перестановках идет речь.

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По его словам, он согласовал и подписал ряд документов о новых назначениях.

«Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений», — подчеркнул он.

В понедельник поступила информация, что вместо Дмитрия Гереги на должность командующий силами поддержки ВСУ назначили Александра Яковца.

Ранее сообщалось, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона Стивена Брайена, Зеленский находится на грани отчаяния, и его могут эвакуировать из Киева во Львов из-за провалов на фронте. Россия, по словам эксперта, увеличила темп операций, войска освобождают значительные территории, поэтому неизвестно, как долго правительство Зеленского продержится в Киеве.