Мир 02 февраля 2023, 01:54 Зеленский заявил о новых перестановках в оборонных структурах Зеленский заявил о готовности продолжить кадровые перестановки в Минобороны Украины РИА «Новости»

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На Украине готовы продолжать «антикоррупционные чистки» в оборонном ведомстве и других структурах. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский. Его видеообращение распространил офис президента.

Зеленский отметил, что особенно важна чистота процессов в структурах Минобороны Украины и в целом сил обороны.

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«Любые внутренние поставки, любые закупки — все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешнее снабжение для нашей обороны. Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах», — заявил украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, в некоторых сферах гарантировать законность можно только путем смены руководителей «вместе с внедрением институциональных изменений». Масштабные обыски, следственные действия и увольнения в отношении высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые прошли в стране 1 февраля, Зеленский назвал «плодотворным днем».

Несмотря на действия властей Киева, никто не верит в их стремление очистить свои ряды. Украинский политик и управленец Владимир Олейник в разговоре с «360» предположил, что вереница обысков в стране является результатом тотальной зачистки, которую сейчас проводят американцы.