Зеленский заявил о готовящемся на Украине госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил данные о том, что в стране готовится государственный переворот 1 декабря. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов.

На эти цели выделяют миллиарды долларов, уточнил Зеленский. Он добавил, что не верит в подготовку переворота на Украине и в то, что Ахметов действительно может в нем участвовать, сообщило РИА «Новости».

По мнению политика, в войну с президентом и государством бизнесмена втягивает его окружение.

По данным издания «Украина.ру», Совет нацбезопасности страны может в скором времени включить Ахметова в список украинских олигархов, наложить санкции на его предприятия, а также лишить телеканала «Украина 24».

Ахметов является президентом футбольного клуба «Шахтер», Донецк, основателем компании System Capital Management и депутатом Верховной рады пятого и шестого созывов. Его состояние в сентябре этого года оценивалось в 10 миллиардов долларов. В мировом рейтинге Forbes он занял 327-е место среди самых богатых людей мира.