Зеленский заявил о гибели 3 тысяч украинских бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трех тысяч бойцов за время проведения спецоперации. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до трех тысяч [военнослужащих]. <…> У нас 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживут», — сказал украинский лидер в интервью телекомпании CNN.

Он добавил, что оценить потери среди мирных жителей намного сложнее, так как часть территории страны сейчас заблокирована. По словам Зеленского, полноценный учет убитых и раненых невозможен.

Ранее президент Украины сообщил, что численность украинских войск в Донбассе составляет в данный момент 44 тысячи солдат. Он назвал этот регион главным местом вооруженных действий. Как отметил Зеленский, Донбасс будет влиять на все последующие события. Он призвал страны Запада активнее помогать Украине с поставками оружия.

МИД России уже разослал всем странам ноту из-за поставок вооружения украинской стороне. Предупреждение получили в том числе и США.