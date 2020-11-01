Зеленский заявил о демарше КС и заговоре против себя

Конституционный суд Украины признал незаконным ряд положений закона о коррупции. В итоге президент Владимир Зеленский заявил, что демарш КС является заговором против него и страны.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он добавил, что во время Хэллоуина все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. При этом фамилии этих людей все прекрасно знают, заявил украинский лидер. По его словам, сейчас на чаше весов лежат уничтожение всего, за что боролись граждане, и полноценная свобода.

Конституционный суд Украины 27 октября признал незаконным ряд положений закона «О предотвращении коррупции». Например, была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование. В ответ на это Зеленский предложил прекратить полномочия всего состава Конституционного суда и внес законопроект в Верховную раду, пишет «Царьград».