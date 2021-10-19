Зеленский заявил о бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не видит смысла задавать руководству Евросоюза вопросы о членстве в ЕС. По его словам, решение о вступление в организацию зависит не только от штаб-квартиры в Брюсселе.

«Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ», — сказала Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, некоторые вопросы он не ставил ни главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Украинский лидер заметил, что неоднократно встречался с Мишелем, у них сложились хорошие отношения.

Зеленский добавил, что если бы членство в Евросоюзе зависело от властей в Бельгии, то Украине уже давно было бы в ЕС. Однако, по его мнению, проблема возникла на уровне некоторых европейских государств.

«Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», — подчеркнул он.

Президент Украины напомнил, что его страна продолжает готовить декларации с другими государствами, для понимания того, кто точно сможет проголосовать за принятие Украины в ЕС. По его словам, документ уже подписали четыре страны, в ближайшем будущем эту инициативу поддержать еще три государства, при этом нужно согласие 27 стран.