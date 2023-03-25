Мир 25 марта 2023, 05:25 Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки припасов Президент Зеленский: Украина не готова идти в контрнаступление из-за нехватки вооружения РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский признался в интервью японской газете «Иомиури», что ВСУ сейчас не в состоянии начать контрнаступление на восточном направлении. Не хватает танков и артиллерии.

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — сказал глава Украины.

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Политик добавил, что Киев все еще ждет поставки боеприпасов от своих партнеров.

Комментируя поставки оружия киевскому режиму, Зеленский намекнул, что если будет желание, то появится и возможность. Но в настоящий момент Украина находится в вооруженном конфликте и не способна ждать.

Японский журналист взял интервью у президента во время возвращения на поезде из Херсона в Киев. Зеленский, в свою очередь, большую часть времени уделил просьбам о расширении военной помощи Украине, назвав ситуацию на востоке страны тяжелой.

Ранее президент Украины выступил с намерениями удержать Артемовск любой ценой и приказал солдатам ВСУ стоять до последнего украинца. Политик Владимир Олейник считает, что произошла сакрализация этого города, сравнив его с Мариуполем.