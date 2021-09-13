Зеленский заявил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном из-за поддержки со стороны США. Об этом сообщил RT.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан», — отметил политик.

По его словам, Украина зависима от США в куда меньшей степени, чем Афганистан.

Ранее представитель Зеленского назвал условие для встречи с Путиным. Он отметил, что украинский президент готов провести встречу с российским лидером при условии, что на ней будет обсуждаться вопрос Крыма.