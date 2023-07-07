Мир 07 июля 2023, 00:21 Зеленский заявил, что Украину не берут в НАТО из-за России Зеленский: Украина не может получить место в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией Unsplash

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Украина может остаться без членства в НАТО из-за России, заявил президент страны Владимир Зеленский. На на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом он отметил, что некоторые страны боятся российскую сторону. Выступление транслировал телеканал «Рада».

Как заявил Зеленский, идеальным сценарием для Украины было бы приглашение в НАТО. При этом он признал, что в этом вопросе могут быть сложности, так как нужно получить поддержку всех входящих в Североатлантический альянс стран.

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«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — сказал президент Украины.

Он добавил, что на переговорах с чешским коллегой обсуждал усиление обороны Украины, а также взаимодействие стран на всех уровнях.