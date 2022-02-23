Зеленский заявил, что украинская армия готова к любому развитию событий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому развитию событий и дадут отпор армии РФ. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Журналист спросил, как, по мнению Зеленского, будет развиваться ситуация в Донбассе. Украинский президент отметил, что такие разговоры являются более серьезными, чем обычный прогноз погоды.

«Я и без прогнозов знаю, как будет действовать наша армия. Эти шаги по поводу обороноспособности будем знать только я и наша армия. И поверьте, мы ко всему готовы», — заявил он.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР является гениальным. Таким мнением в эфире радиостанции iHeart ранее поделился экс-президент США Дональд Трамп. Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтону следует применить опыт России в решении вопроса в Донбассе к своим южным территориям. Трамп также назвал Путина миротворцем.