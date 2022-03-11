Зеленский заявил, что Украина не разрабатывала оружие массового поражения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что биологическое, а также другое оружие массового поражения на Украине не разрабатывали. Видеовыступление украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале.

«Я президент адекватной страны, адекватного народа… Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», — отметил он.

По его словам, несколько лабораторий в стране остались с советских времен, они занимаются «обычной наукой».

Минобороны России ранее заявило, что США использовали больше 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Последние участвовали в американской военно-биологической программе. По информации российского оборонного ведомства, в биолабораториях США на территории Украины занимались экспериментами с коронавирусом летучих мышей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в связи с этим Россия не исключает консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия направит в эту организацию документы о возможной провокации украинских властей с применением химического оружия на Украине.