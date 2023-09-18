Мир 18 сентября 2023, 07:23 Зеленский заявил, что Украина не приемлет территориальные уступки России Президент Зеленский: Украина не пойдет на мир путем передачи территорий России Министерство обороны Украины / Министерство обороны Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский исключил завершение конфликта путем передачи части своих территорий России. Такое заявление он сделал в интервью телекомпании СBS.

«Нет. Это наша территория», — так украинский лидер ответил на вопрос о том, готово ли руководство страны отказаться от части территорий ради установления мира.

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Политик добавил, что ВСУ намерены продолжать контрнаступление и после окончания хорошей погдоы. По его словам, армии нужно двигаться вперед.

Недавно появилось заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что переговоры по Украине могут стартовать после того, как российские войска уйдут с поля боя. По его мнению, такое распоряжение должен дать президент РФ Владимир Путин.

При этом в августе директор офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен сказал в интервью шведской газета Verdens Gang о том, что Украина может стать членом Североатлантического альянса при условии уступки России части территорий.