31 декабря 2023, 00:24
Зеленский заявил, что Украина не потеряла ни одной территории в 2023 году
Зеленский: Украина в 2023 году не отступила ни на одном направлении
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в этом году якобы не отступили ни на одном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле», — сказал политик.
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По словам Зеленского, Украина вернула «себе море» и сделала «более безопасным небо».
При этом еще 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении российскими войсками Марьинки в ДНР. Взятие этого региона позволит ВС РФ эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Украины.
Также авторы сербской газеты Politika ранее выяснили, что Украина может потерять новые территории — Харьковскую область и Одессу. По данным журналистов, освобождение этих областей становится стратегической необходимостью для России. Та же участь ждет и Киев, который окружат российские войска. В материале отмечали, что при нынешних обстоятельствах раздел Украины является самым нормальным решением конфликта.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Украина
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