Мир 31 декабря 2023, 00:24 Зеленский заявил, что Украина не потеряла ни одной территории в 2023 году Зеленский: Украина в 2023 году не отступила ни на одном направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в этом году якобы не отступили ни на одном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле», — сказал политик.

Реклама

По словам Зеленского, Украина вернула «себе море» и сделала «более безопасным небо».

При этом еще 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении российскими войсками Марьинки в ДНР. Взятие этого региона позволит ВС РФ эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Украины.

Также авторы сербской газеты Politika ранее выяснили, что Украина может потерять новые территории — Харьковскую область и Одессу. По данным журналистов, освобождение этих областей становится стратегической необходимостью для России. Та же участь ждет и Киев, который окружат российские войска. В материале отмечали, что при нынешних обстоятельствах раздел Украины является самым нормальным решением конфликта.