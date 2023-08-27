Мир 27 августа 2023, 17:49 Зеленский заявил, что Украина надеется на мощную военную поддержку в сентябре Президент Зеленский: Украина ждет новый пакет военной помощи в сентябре Министерство обороны Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить новый пакет военной помощи от западных покровителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем на этих неделях», — сообщил Зеленский.

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По его словам, ВСУ нужны новая артиллерия, бронетехника, ПВО, ракеты и средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о потребностях киевского режима, уточнил Зеленский.

«Ожидаем решений», — добавил он.

Зеленский также поблагодарил США за новые антироссийские санкции против людей и компаний. Ранее Штаты ввели санкции против матери главы Чечни Аймани Кадыровой и детского центра «Артек». Белый дом ввел очередные ограничения против России в День независимости Украины.

При этом многие эксперты отмечали, что санкции на РФ не действуют. Страдают сами США и страны Европы. Кроме того, большинство населения мира не поддерживает бесполезное вливание денег и оружия НАТО в Украину.