Мир 21 июня 2023, 23:18 Зеленский заявил, что Украина может стать ключевым поставщиком энергии для Евросоюза Зеленский: Украина может стать ключевым поставщиком электроэнергии в Европу Официальный сайт президента Украины

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Украина может может стать ключевым для Евросоюза поставщиком зеленого водорода и чистой электроэнергии, на которую не тратят накопленные на Земле ресурсы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на второй конференции по восстановлению страны в Лондоне. Его процитировал ТАСС.

«Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы», — сказал он.

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По его словам, потенциал области составляет около 400 миллиардов долларов. Как отметил Зеленский, благодаря украинским природным ресурсам и промышленным традициям страна в состоянии стать «одним из ключевых глобальных центров зеленой металлургии». Государство имеет много залежей лития, критически важного для современной экономики, подчеркнул он.

Как сообщил RT, представители киевского режима ждут приглашения Украины в НАТО от стран альянса с открытой датой. Об этом заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Также он призвал членов блока дать гарантии безопасности Украине.