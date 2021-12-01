Зеленский заявил, что средства с недр позволят украинцам купить «собственную жизнь»

Будущие поколения украинцев за счет недр будут иметь средства для покупки «собственной жизни», сказал Владимир Зеленский. Очевидно, президент Украины допустил оговорку, выступая с посланием в Раде.

На оговорку Зеленского обратил внимание Telegram-канал «Страна.ua». Лидер Незалежной, выступая на украинском языке, сказал, что благодаря средствам от недр будущие поколения смогут использовать их для покупки «собственной жизни» («власного житла»). Вероятно, подразумевалась все-таки покупка собственного жилья («власного життя»).

Зеленский рассказал, что внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Этот документ позволит получать средства от добычи полезных ископаемых. Эти накопления на счетах по достижении совершеннолетия можно будет потратить на образование или покупку жилья. Это было одним из его предвыборных обещаний.

В своем послании Зеленский также заявил, что война в Донбассе на завершится без прямых переговоров с Россией. Депутаты неоднозначно восприняли такое заявление. Президента поддержали в «Оппозиционной платформе — За жизнь». А в «Батькивщине» заявили, что Зеленскому нужно было сперва согласовать позицию с международными партнерами.