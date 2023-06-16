Мир 16 июня 2023, 16:08 Зеленский заявил, что Россия собирается взорвать Запорожскую АЭС Президент Украины Зеленский обвинил Россию в планах взорвать ЗАЭС РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия собирается взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Такое подозрение он озвучил во время интервью американскому телеканалу NBC News.

«Россия хочет подорвать АЭС. Потому что, так же как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности на Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь», — сказал он.

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По его мнению, Россия хочет, чтобы Запад надавил на Украину и заставил ее завершить конфликт на российских условиях. Запорожская АЭС перешла под контроль военных ВС России в марте 2022 года. Однако украинские силы ее регулярно обстреливали.

Накануне ЗАЭС посетила делегация международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с ее директором Рафаэлем Гросси. Там прошла, в частности, ротация кадров. Когда миссия возвращалась на Украину, она попала под обстрел ВСУ. Сотрудники МАГАТЭ переждали бой в безопасном месте, никто не пострадал.