Мир 05 июля 2023, 00:36 Зеленский заявил, что Россия разместила похожие на взрывчатку предметы на блоках ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал в опубликованном в его Telegram-канале видеообращении.

Украинский лидер в своем заявлении сослался на данные разведки. По утверждениям Зеленского, Россия якобы хочет либо «имитировать удар по станции», либо у нее «другой сценарий».

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Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Кроме того, по его словам, ВСУ планируют сбросить ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами, которые днем ранее вывезли с Южноукраинской АЭС.

Киев, по мнению Карчаа, тщательно спланировал эту операцию при помощи Запада.

Украинский Минздрав уже опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС. Жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации, указано в документе. Министерство призвало людей следить за дальнейшими сообщениями и следовать инструкциям властей.