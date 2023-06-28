Мир 28 июня 2023, 15:32 Зеленский заявил, что Россия должна просить принятия Украины в НАТО Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО РИА «Новости»

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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы сама должна настаивать на том, чтобы Украину приняли в Североатлантический альянс. Об это сообщил украинский портал «Страна.ua».

«Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО», — сказал он.

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В среду, 28 июня, Зеленский выступил на заседании Верховной рады. Там он пообещал, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО. По его мнению, это неминуемо случится. Тому доказательство то, что Украина уже стала кандидатом в члены Евросоюза, подчеркнул глава киевского режима.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что только победа Украины в конфликте с Россией может стать причиной для решения вопроса о членстве страны в НАТО.

«Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — высказался он на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, сообщил ТАСС.

Зеленский говорил, что у страны якобы есть все основания для приглашения в Альянс во время саммита в Вильнюсе, который намечен на 11–12 июля. При этом Украину позвали только на поля этого саммита.