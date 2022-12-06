Мир 06 декабря 2022, 13:45 Зеленский заявил, что приехал в Донбасс Президент Зеленский опубликовал фото из Славянска и заявил, что находится в Донбассе Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится 6 декабря в Донбассе. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, где стоит рядом со стелой на въезде в Славянск.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», — сказал он.

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Зеленский напомнил, что 6 декабря его страна отмечает День Вооруженных сил Украины. Город Славянск находится под контролем украинской стороны, он расположен севернее Донецка.

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ВСУ продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Украинские силы 6 декабря выпустили из РСЗО «Град»14 ракет по Ворошиловскому району Донецка, сообщалось о раненых.

Накануне националисты открыли огонь по Киевскому и Ворошиловскому районам города. Известно, что в результате атаки погиб судья Военного суда республики Виктор Исаев.