  • Зеленский заявил, что пожал руку Путину на «нормандском саммите»

    13 декабря 2019, 16:09

    Ольга Ситникова

    Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что действительно пожал руку президента России Владимира Путина во время «нормандского саммита». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на украинский телеканал «1+1».

    «Мало смотрели друг другу в глаза и не улыбались». Зарубежные СМИ — о «нормандском саммите»

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    «Если завтра вернут Донбасс, я готов еще десять раз пожать ему руку… За Крым — 100 раз», — подчеркнул Зеленский.

    По информации РИА ФАН, лидер Незалежной убежден, что главы решили многие вопросы на встрече в Париже. Зеленский уточнил, что прошедший саммит — начало диалога между Россией и Украиной. По его мнению, страны смогут договориться.

    Украинский президент предположил, что быстро достичь соглашений не удастся, однако это возможно.

    По его словам, лидеры стран договорились о новой встрече.

    Ранее в иностранной прессе появились сообщения о том, что на «нормандском саммите» Путин и Зеленский мало смотрели друг другу в глаза и обошлись без рукопожатий для камер.