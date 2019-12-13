Зеленский заявил, что пожал руку Путину на «нормандском саммите»

«Мало смотрели друг другу в глаза и не улыбались». Зарубежные СМИ — о «нормандском саммите» Подробнее

«Если завтра вернут Донбасс, я готов еще десять раз пожать ему руку… За Крым — 100 раз», — подчеркнул Зеленский.

По информации РИА ФАН, лидер Незалежной убежден, что главы решили многие вопросы на встрече в Париже. Зеленский уточнил, что прошедший саммит — начало диалога между Россией и Украиной. По его мнению, страны смогут договориться.

Украинский президент предположил, что быстро достичь соглашений не удастся, однако это возможно.

По его словам, лидеры стран договорились о новой встрече.

Ранее в иностранной прессе появились сообщения о том, что на «нормандском саммите» Путин и Зеленский мало смотрели друг другу в глаза и обошлись без рукопожатий для камер.