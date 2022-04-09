Зеленский заявил, что политик из ЕС потребовал доказательства причастности России к трагедии в Буче

Европейский политик осмелился попросить у президента Украины Владимира Зеленского доказательства, подтверждающие причастность России к трагедии в Буче. Об этом глава Незалежной рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Просьбу политика Зеленский назвал «найпоганішей речью» (скверными словами). Президент Украины не назвал имя и должность того, кто попросил его предоставить доказательства.

«Наипоганейшая речь одна была. Один из политиков Европейского союза сказал: „А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства“», — сказал Зеленский.

На видеозаписи интервью видно, что президент Украины неважно выглядел. Его движения были очень скованными, а лицо выражало странные эмоции.

Скандал вокруг заявлений украинской стороны о ситуации в Буче разгорелся в начале апреля. Зеленский и подвластные ему СМИ оперативно заявили о том, что Вооруженные силы России якобы пытали и убивали мирное население города. Запад оперативно отреагировал на это, поверив украинской стороне и не попросив доказательства.