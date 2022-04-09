Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Незалежной Владимир Зеленский назвал переговоры двух стран единственно возможным решением конфликта. Он заявил об этом в интервью немецкому Bild.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией», — сказал он.

Также Зеленский сообщил журналисту о том, что считает президента России Владимира Путина главным человеком в текущей ситуации. Именно от решений главы РФ зависит развитие событий, сказал украинский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 апреля заявлял о готовности Путина встретиться с Зеленским. Пресс-атташе отметил, что главы стран могут сесть за стол переговоров. Но для этого Зеленский должен «согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация». Также Песков отметил, что РФ через переговоры «хочет положить конец спецоперации».