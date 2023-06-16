Мир 16 июня 2023, 03:54 Зеленский заявил, что не верит в обещания Трампа остановить конфликт на Украине за день NBC: Зеленский не верит словам Трампа о прекращении конфликта на Украине за 24 часа РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за сутки свернуть конфликт в случае его победы на выборах. Такое заявление глава государства сделал в интервью телекомпании NBC.

Зеленский сказал, что сомневается в этом, потому что Трамп мог сделать это раньше, когда в Донбассе уже разворачивались боевые действия еще до начала СВО.

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«Я думаю, он не сможет сделать этого. Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с [президентом России Владимиром] Путиным и остановить конфликт», — подчеркнул он.

Президент Украины также назвал американских политиков, выступающих за сокращение военной помощи ВСУ, опасными для киевского режима. В их числе и Дональд Трамп. Зеленский порекомендовал американцам не голосовать за таких кандидатов, так как в этом случае Россия победит и «двинется дальше». Тогда США придется вступить в конфликт, заявил украинский лидер.

В январе Дональд Трамп заявил, что смог бы за 24 часа уладить конфликт между Россией и Украиной путем переговоров, если бы был в кресле президента.