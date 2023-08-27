Мир 27 августа 2023, 22:02 Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы Президент Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы в стране. Выступление транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.

Зеленский отметил, что не хотел бы «фантазировать» на тему, как страна будет жить без выборов «три–пять-семь лет».

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«Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — заявил Зеленский.

Ранее в эфире всеукраинского телемарафона он рассказал, что во время военного положения проводить выборы запрещено. Но их можно провести в том случае, если парламент изменит статью в законе, а Запад выделит на это деньги. Наблюдателям Зеленский предложил «сидеть в окопах».

Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года. В середине августа Зеленский подписал закон о продлении военного положения на 90 дней, до 15 ноября 2023 года. Также на Украине продлили всеобщую мобилизацию.