Зеленский заявил, что настало время «восстанавливать целостность» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны. Так он прокомментировал переговоры с Россией.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Представители двух стран обсуждали вопросы в Белоруссии. По итогам встреч делегации договорились организовать гуманитарные коридоры для выхода из городов мирных жителей.

После этого переговоры перешли в онлайн-формат. Теперь стороны обсуждают ситуацию каждый день. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Украина готова принять нейтральный статус, но в обмен требует предоставить дополнительные гарантии безопасности к уже имеющимся. Нейтральный статус и отказ страны от вступления в НАТО он назвал главными темами российско-украинских переговоров.