Мир 16 июля 2023, 23:07 Зеленский заявил, что может защитить всю Европу РИА «Новости»

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Украинские власти способны дать свободу и обеспечить безопасность всех стран Европы. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы. Безопасность начинается здесь, с суверенитетом и силой Украины», — написал он.

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По словам президента, Украина сможет стать сильнее. Зеленский отметил, что его страна поможет организовать общую безопасность свободным народам.

Ранее журналисты The Financial Times заявили, что жители Европы засомневались в правильности действий Зеленского и финансирования поставок оружия ВСУ. Опрос среди европейцев провел американский исследовательский центр Pew Research Center. Специалисты работали вместе с европейской службой Eurobarometer.