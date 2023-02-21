Мир 21 февраля 2023, 07:19 Зеленский заявил, что Минские соглашения нужны были Путину для подготовки к войне Corriere della Sera: Зеленский назвал Минские соглашения подготовкой России к войне Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул противоположную версию Минским соглашениям. По его словам, документ был нужен именно России, чтобы подготовиться к удару по стране. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, Украина готовилась к короткой войне и победе. Он отметил, что в 2014 году конфликт застыл, что пошло им не на пользу.

Реклама

«Минские соглашения дали Путину время для подготовки к прошлогоднему внезапному нападению. Мы больше не попадем в ту же ловушку. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома», — заявил Зеленский.

Реклама

Вместе с тем он подчеркнул, что экономические санкции против Москвы эффективны и дают Киеву время и пространство для организации. При этом он не уточнил, что под словом «организация» он имел в виду.

Зеленский выдвинул подобное заявление несмотря на признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения нужны были для подготовки Украины к удару по России.