Зеленский заявил, что контролирует ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. По итогам встречи глава государства заявил, что ситуация в Донбассе контролируемая.

Вопрос конфликта на востоке Украины Зеленский назвал «самым приоритетным» и отказался рассказывать детали обсуждения. Слова украинского лидера привело РИА «Новости».

«Рассматривался он тайно. <…> Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая. <…> Армия готова — это самое важное», — подчеркнул он, добавив, что готов ответить на имеющиеся вопросы.

Зеленский заметил, что некоторые касающиеся Донбасса детали намерен обсудить 16 апреля с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — сказал президент Украины, напомнив про последующую видеовстречу с Ангелой Меркель. Она станет важной подготовкой к «нормандскому формату».

СМИ писали, что на переговорах Зеленский, Макрон и Меркель обсудят отношения с Россией.