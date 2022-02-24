Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но не получил ответа. Об этом он сообщил во время обращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Во время видеообращения Зеленский сперва говорил на украинском языке, а затем обратился к россиянам уже на русском языке.

«Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — сказал Зеленский.

При этом по официальным каналам ни Киев, ни Москва не сообщали о каких-либо переговорах глав государств.

Во время своей речи президент Украины также подчеркнул, что стране не нужна война — «ни холодная, ни горячая, ни гибридная». Однако он отметил, что Украина будет защищаться, и противник не увидит спин солдат — только лица. Зеленский также подчеркнул, что украинцы и русские разные, однако это не повод для них «быть врагами».