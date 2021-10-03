Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский глава выразил надежду, что встреча в рамках «тет-а-тет» может принести неожиданный результат, сообщило РИА «Новости».

Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может стать предметной.

«Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — рассказал украинский глава.

Готов Владимир Зеленский и к общению в «нормандском формате». Он заявил, что любая встреча на высоком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и «вопросе Крыма». Президент добавил, что не стоит концентрироваться на конкретных вопросах в рамках возможной встречи с Путиным, но уверен, что общение в любом случае принесет результат.

В рамках встречи с членами фракции партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Киев будет заниматься вопросом возвращения на Украину бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили.