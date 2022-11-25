Мир 25 ноября 2022, 08:16 Зеленский заявил, что допускает возвращение Крыма невоенным путем FT: президент Украины Зеленский заявил о желании вернуть Крым невоенным путем Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина полна решимости вернуть все утраченные территории, заявил президент этой страны Владимир Зеленский в интервью The Financial Times. По его словам, при возможности он поддержит возвращение Крыма невоенным путем.

«Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский.

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Политик добавил, что если решение не будет предполагать вхождение полуострова в состав Украины, «никто не должен тратить на это свое время».

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«Это пустая трата времени», — добавил он.

FT обратила внимание, что ряд западных партнеров Украины выражают опасения из-за того, что любые попытки страны вернуть полуостров могут привести к эскалации. Зеленский тем менее уверен, что украинской стороне нужно вернуть все земли. По его мнению, при невозможности это сделать конфликт оказывается замороженными.

В начале октября военная разведка Украины организовала теракт на Крымском мосту, подорвав там грузовик. ФСБ установила, что взрывное устройство, которым начинили фуру, отправили из Одессы морским путем.