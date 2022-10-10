Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече «Большой семерки» | 360°

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Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече «Большой семерки»

Президент Украины Зеленский заявил, что «Большая семерка» проведет срочное заседание

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении встречи лидеров стран «Большой семерки». О планах провести срочное заседание группы он написал в своем Twitter.

Помимо этого, по словам Зеленского, он обсудил с канцлером ФРГ усиления давления на Россию, а также вопросы восстановления поврежденной инфраструктуры, сообщил РБК.

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Ранее Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей Украины. Несколькими днями ранее, 8 октября, на Крымском мосту произвели подрыв начиненного взрывчаткой грузовика. Следственный комитет России возбудил дело теракте. Глава ведомства Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины.

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«Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», — сообщил Бастрыкин.

Владимир Зеленский

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