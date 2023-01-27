Мир 27 января 2023, 18:23 Зеленский заявил, что будет слишком поздно, если танки M1 Abrams прибудут к августу Президент Украины Зеленский: если американские танки прибудут в августе, будет поздно РИА «Новости»

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Если американские танки M1 Abrams прибудут в Киев только осенью, то это будет слишком поздно. С таким заявлением в беседе с британским телеканалом Sky News выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Журналистка Кей Берли поинтересовалась, что думает Зеленский по поводу сроков поставки американской военной техники, если речь, к примеру, идет об августе.

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«Слишком поздно», — ответил президент Украины.

При этом он добавил, что пять, восемь, 10 танков Киеву не помогут.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не назвал конкретных дат, когда до Украины дойдут танки. Он просто сказал, что этот вопрос займет много месяцев.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус признался, что не рад принятому решению отправить Украине немецкие танки. При этом он не стал уточнять, почему так сказал.

По мнению депутата бундестага Севим Дагделен, власти ФРГ пошли на этот шаг под давлением Запада.