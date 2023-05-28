Мир 28 мая 2023, 11:27 Зеленский захотел ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет Зеленский внес в Раду проект постановления о санкциях против Ирана РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет. Проект постановления об этом он внес в Верховную раду, сообщило издание Klymenko Time.

Предложение об антииранских санкциях украинское правительство вносило на рассмотрение СНБО еще 25 апреля.

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Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко тогда пояснила, что причиной для введения санкций является помощь, которую Иран якобы оказывает России.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что высказывания Зеленского о недопустимости поддержки России направлены против иранского народа и совершаются исключительно для привлечения новых поставок западного оружия.

По его оценке, заявления Зеленского превратились в политическое шоу и только отвлекают общество бесполезными и безосновательными претензиями в адрес Ирана.