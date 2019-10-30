Зеленский захотел вернуть Крым

«После пяти лет войны должна появиться наконец государственная стратегия реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие части будут представлены сегодня», — заявил Зеленский на Форуме единства в Мариуполе.

По данным сайта «Утро.ру», президент Украины отметил, что первая составляющая стратегии — это публичность. Государству необходимо объяснять свои действия и вступать в диалог с обществом. Вторая — консенсус. Граждане страны должны уметь договориться между собой. Третья — реализм. По мнению президента Украины, ошибочно полагать, что Киев «вернет Крым» при помощи военных действий и что «уже завтра» люди в Донбассе заговорят по-украински. Четвертая — имплементация. Государство должно быть способно воплотить стратегию в жизнь.

В ходе выступления Зеленский поделился своим разочарованием из-за того, что Крым практически исчез из повестки СМИ Украины, а жителей Крыма все меньше считают «украинцами».