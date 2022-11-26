Мир 26 ноября 2022, 21:08 Зеленский захотел создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе Зеленский предложил создать новую международную организацию со штаб-квартирой на Украине YouTube

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Украинский президент Владимир Зеленский выступил с идеей создания новой международной организации, которая будет реагировать «на мировые угрозы всех видов». Штаб-квартиру он предложил открыть в Одессе или Киеве, сообщил ТАСС.

«Сегодня я хочу предложить <...> создать новый международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы», — сказал он.

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По мнению Зеленского, организация будет контролировать продовольственные, гуманитарные и вопросы безопасности.

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Бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди выразил мнение, что Зеленский своими высказываниями и действиями, в частности после падения ракеты в Польше, пытается втянуть США в конфликт с Россией. Он манипулирует якобы нарушением пятой статьи Устава НАТО, чтобы Североатлантический альянс выступил «против агрессора» и развязал войну против российских властей.