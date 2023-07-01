Мир 01 июля 2023, 03:25 Зеленский захотел показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО Зеленский сообщил о желании показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО РИА «Новости»

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Украинская сторона намерена продемонстрировать результаты контрнаступления ВСУ до начала саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 11 июля. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский в беседе с испанским телеканалом RTVE.

«Перед саммитом мы должны показать результаты», — сказал он.

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По словам лидера киевского режима, выполнение планов украинской армии по контрнаступлению замедлилось в последние месяцы. Одними из негативных факторов, повлиявших на это, политик назвал непогоду и недостаток вооружения. Зеленский потребовал от союзников из Европы продолжить поставки военной техники Киеву.

«Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии», — сказал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время украинское руководство активизирует работу с западными союзниками по снабжению его армии оружием. Он объяснил, что боевикам киевского режима особенно необходимо усиление артиллерии.