01 июля 2023, 03:25
Зеленский захотел показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО
Зеленский сообщил о желании показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО
Украинская сторона намерена продемонстрировать результаты контрнаступления ВСУ до начала саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 11 июля. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский в беседе с испанским телеканалом RTVE.
«Перед саммитом мы должны показать результаты», — сказал он.
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По словам лидера киевского режима, выполнение планов украинской армии по контрнаступлению замедлилось в последние месяцы. Одними из негативных факторов, повлиявших на это, политик назвал непогоду и недостаток вооружения. Зеленский потребовал от союзников из Европы продолжить поставки военной техники Киеву.
«Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии», — сказал президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время украинское руководство активизирует работу с западными союзниками по снабжению его армии оружием. Он объяснил, что боевикам киевского режима особенно необходимо усиление артиллерии.
Владимир Зеленский
ВСУ
Оружие
НАТО
Украина
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