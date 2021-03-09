Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что что подготовка встречи лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — сейчас ведется. Однако если она не состоится, глава государства готов лично встретиться со своими коллегами.

Об этом Зеленский рассказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». Его слова процитировал ТАСС.

«И я от себя скажу, и я это сказал нашим уже западным партнерам: не будет встречи в „нормандском формате“, я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров „нормандской четверки“. Если, как говорят, „гора не идет к Магомету“, ничего страшного», — отметил глава Украины.

Зеленский также подчеркнул, что отложить решение этого очень важного вопроса не удастся. При этом он затруднился дать оценку тому, повлияли ли санкции Киева против оппозиционных телеканалов и Виктора Медведчука на переговоры в рамках контактной группы и «нормандской четверки». Президент Украины добавил, что понимает — последствия этого решения есть, однако не захотел преждевременно связывать рост числа провокаций на фронте с этими событиями.