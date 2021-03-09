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    09 марта 2021, 13:51

    Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что что подготовка встречи лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — сейчас ведется. Однако если она не состоится, глава государства готов лично встретиться со своими коллегами.

    Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

    Об этом Зеленский рассказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». Его слова процитировал ТАСС.

    «И я от себя скажу, и я это сказал нашим уже западным партнерам: не будет встречи в „нормандском формате“, я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров „нормандской четверки“. Если, как говорят, „гора не идет к Магомету“, ничего страшного», — отметил глава Украины.

    Зеленский также подчеркнул, что отложить решение этого очень важного вопроса не удастся. При этом он затруднился дать оценку тому, повлияли ли санкции Киева против оппозиционных телеканалов и Виктора Медведчука на переговоры в рамках контактной группы и «нормандской четверки». Президент Украины добавил, что понимает — последствия этого решения есть, однако не захотел преждевременно связывать рост числа провокаций на фронте с этими событиями.