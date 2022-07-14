Зеленский заговорил публично по-английски и нарушил закон о языке

Ряд украинских политиков включая президента страны Владимира Зеленского регулярно нарушает закон о языке. Такое заявление сделал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Его слова процитировали в Telegram-канале украинского издания «Страна».

Авторы материала напомнили, что с 16 июля на Украине начнут штрафовать госслужащих за нарушение закона о государственном языке. По словам Креминя, среди таких деятелей насчитывается восемь начальников военных администраций, 15 должностных лиц органов местного самоуправлений и два руководителя учреждений коммунальной формы собственности.

Также в список нарушителей включили Зеленского, его советника Алексея Арестовича, а также ряд глав регионов.

Этих чиновников и политиков неоднократно уличали в публичном использовании негосударственных языков включая английский.

После того как закон о языке вступит в силу, за первое нарушение выпишут предупреждение и оштрафуют на сумму от 3400 до 8500 гривен. За повторное преступление закона в течение года размер взыскания составит от 8500 до 11 900 гривен.