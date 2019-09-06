Зеленский задумал обыграть Коломойского

Украинцы полагают, что Зеленский фактически отдал военное ведомство Коломойскому. Дело в том, что Андрей Загороднюк — сын известного предпринимателя Павла Загороднюка, который представляет интересы олигарха. Однако президент может вести более сложную игру, полагает Охрименко.

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Украинский лидер не так сильно зависим от Коломойского, как полагают оппоненты, предположил эксперт. Однако президент может, наоборот, стремиться избавиться от этого влияния.

Зеленский выдвинул ряд условий, благодаря которым ограничил возможности Министерства обороны в части тендеров.

«Таким образом Зеленский пытается обыграть Коломойского. С одной стороны, он отдал ему министерство [которое занимается материальным обеспечением армии], но с другой стороны — обрезал его полномочия», — заключил Охрименко.

Ранее после конфликта с бывшим президентом Украины Петром Порошенко Коломойский лишился должности губернатора Днепропетровской области. Тем не менее позже он отыгрался, отметил сайт «Дни.ру». Так, Порошенко проиграл на выборах и стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.