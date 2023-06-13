Мир 13 июня 2023, 04:18 Зеленский «забыл» про командующего ВСУ Залужного во время заявления о ходе наступления YouTube

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Украинский президент Владимир Зеленский не упомянул главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в своем обращении о ходе контрнаступления украинских войск. Заявление лидер страны сделал в своем Telegram–канале.

В своих словах Зеленский отметил, что на линии фронта ведутся ожесточенные бои, однако украинским военным мешают нескончаемые дожди. Президент назвал имена присутствующих на совещании. Среди них оказались генерал Александр Сырский и командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский. При этом о главкоме ВСУ Валерии Залужном ничего не было сказано.

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Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий украинской армией жив, просто серьезно ранен. Несмотря на это, в сторону Зеленского полилось много критики. Например, бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн обвинил главу киевского режима в лицемерии. По его мнению, лидер Украины пытается скрыть ранение Залужного, чтобы продолжить получать новые вооружения от западных союзников.