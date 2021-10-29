Зеленский «забыл» о спасении Украины Красной армией

Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения Украины от нацистского захвата выступил с речью, но не сказал о том что заслуга в этом у Красной армии. Его речь и прошедшую церемонию описало издание «Страна.ua».

В памятный день 27 октября Зеленский заявил, что нацистские войска изгнали 77 лет назад Первый, Второй, Третий и Четвертый Украинский фронт. Он не отметил, какая именно армия совершила этот подвиг.

«Мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, защищающих Украину на востоке», — заявил лидер страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгарь тоже принял участие в поздравлении. Он «отдал почтение» за освобождение страны антигитлеровской коалиции.

«77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — сказал Шмыгарь.

Тем самым премьер как бы признал, что его страну спасли не только советские воины, но и их союзники — США и Великобритания. Но ни американцы, ни англичане не боролись за Украину на ее территории.

В социальных сетях активно начали обсуждать такое выступление украинских властей.

«Нужно как-бы и дату отметить и при этом не упомянуть ту самую Красную Армию и не назвать освобождение освобождением, и черт знает как вообще поздравить так, чтобы все поняли, что ты на самом деле скорбишь», — высказался журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.