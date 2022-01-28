Зеленский: за Украину воевать никто не будет

Ни одна страна не станет защищать Украину в случае, если Россия решится на масштабное вторжение. Об этом заявил в ходе пресс-конференции для иностранной прессы президент Владимир Зеленский. Его слова привел ТАСС.

«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину», — сказал Зеленский.

По его мнению, такая ситуация пугает НАТО и не позволяет принять Украину в альянс, поскольку в случае эскалации ситуации страну придется защищать.

«И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — резюмировал Зеленский.

Также президент Украины прокомментировал встречу советников лидеров стран «нормандского формата»: РФ, Германии, Франции и Украины. По его мнению, переговоры представляют собой шаги к мирному урегулированию процесса в Донбассе. При этом он не исключил высокой вероятности войны в стране.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что советники лидеров стран «нормандского формата» на встрече в Париже провели инвентаризацию Минских соглашений. Сошлись на том, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться.