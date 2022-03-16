Зеленский выступит в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует 16 марта выступить в Конгрессе США. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов Америки — важное событие», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за выделение 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине. По словам лидера Украины, власти страны рассматривают документ о предоставлении средств в качестве первого шага на пути к полному обновлению государства.

О выступлении Зеленского перед членами Конгресса США говорили ранее спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер. Они заявляли, что президент Украины должен выступить 16 марта по видеосвязи.

Власти США прописали финансовую помощь Украине в одной из статей бюджета. Подписанный Байденом документ утвердил Конгресс. Предусмотренную для Украины сумму разделят на несколько частей.